Скажу так: Артем — легенда российского футбола! Он теперь бесспорно лучший, и хочется его поздравить с этим рекордом, — цитирует Хиддинка Sport24.
19 марта нападающий отметился голом в товарищеском матче против Гренады (5:0) и довел свой счет мячей за сборную до 31, превзойдя достижение Александра Кержакова.
Тренерами Дзюбы в сборной России были Дик Адвокат, при котором он дебютировал, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов и Валерий Карпин.
Хиддинк — о рекорде Дзюбы: легенда российского футбола!
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк поздравил Артема Дзюбу с историческим достижением и назвал его лучшим нападающим в истории национальной команды.
Фото: РФС