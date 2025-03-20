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Хиддинк — о рекорде Дзюбы: легенда российского футбола!

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк поздравил Артема Дзюбу с историческим достижением и назвал его лучшим нападающим в истории национальной команды.
Фото: РФС
Скажу так: Артем — легенда российского футбола! Он теперь бесспорно лучший, и хочется его поздравить с этим рекордом, — цитирует Хиддинка Sport24.

19 марта нападающий отметился голом в товарищеском матче против Гренады (5:0) и довел свой счет мячей за сборную до 31, превзойдя достижение Александра Кержакова.

Тренерами Дзюбы в сборной России были Дик Адвокат, при котором он дебютировал, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

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