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Глава футбола Гренады: надеюсь, мы сможем пригласить Россию сыграть на Карибах

Президент Федерации футбола Гренады Марлон Глин высказался о возможном проведении ответного матча со сборной России.
Фото: РФС
"Был ли переговорный процесс сложным? Нет, нам поступило предложение от РФС — и мы его приняли. Возможен ли еще один матч со сборной России? Да, это возможно. Надеюсь, мы сможем пригласить их посетить нас на Карибах", - цитирует Глина Sport24.

Вчера, 19-го марта, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Гренады на "ВТБ Арене" - встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Валерия Карпина. 25-го марта сборная России проведет домашний матч с Замбей, а в июне сыграет с Нигерией и проведет выездную встречу с Белоруссией.

На данный момент Россия располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Гренады располагается на 174-й строчке.

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