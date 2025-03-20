"Был ли переговорный процесс сложным? Нет, нам поступило предложение от РФС — и мы его приняли. Возможен ли еще один матч со сборной России? Да, это возможно. Надеюсь, мы сможем пригласить их посетить нас на Карибах", - цитирует Глина Sport24.
Вчера, 19-го марта, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Гренады на "ВТБ Арене" - встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Валерия Карпина. 25-го марта сборная России проведет домашний матч с Замбей, а в июне сыграет с Нигерией и проведет выездную встречу с Белоруссией.
На данный момент Россия располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Гренады располагается на 174-й строчке.
Глава футбола Гренады: надеюсь, мы сможем пригласить Россию сыграть на Карибах
Президент Федерации футбола Гренады Марлон Глин высказался о возможном проведении ответного матча со сборной России.
Фото: РФС