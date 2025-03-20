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Петржела: рекорд Дзюбы - это большое событие для Артема, а не для российского футбола

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал достижение форварда Артема Дзюбы за сборную России.
Фото: сборная России
"Рекорд Дзюбы - это большое событие не для российского футбола, а для Артема", - приводит слова Петржелы "Чемпионат".

В товарищеской игре против сборной Гренады нападающий Артем Дзюба записал на свой счет рекордный 31-й гол в футболке национальной сборной и стал лучшим бомбардиром в истории команды. 36-летний Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова, в активе которого 30 мячей. Ранее в марте форвард "Арона" стал лучшим бомбардиром чемпионатов России.

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