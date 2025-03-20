"Рекорд Дзюбы - это большое событие не для российского футбола, а для Артема", - приводит слова Петржелы "Чемпионат".
В товарищеской игре против сборной Гренады нападающий Артем Дзюба записал на свой счет рекордный 31-й гол в футболке национальной сборной и стал лучшим бомбардиром в истории команды. 36-летний Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова, в активе которого 30 мячей. Ранее в марте форвард "Арона" стал лучшим бомбардиром чемпионатов России.
Петржела: рекорд Дзюбы - это большое событие для Артема, а не для российского футбола
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал достижение форварда Артема Дзюбы за сборную России.
Фото: сборная России