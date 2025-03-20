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Миранчук: российские футбольные мячи сильно отличаются от европейских

Полузащитник сборной России Антон Миранчук выразил мнение, что отечественные футбольные мячи значительно отличаются от европейских.
Фото: РФС
«Нужно привыкать к нему. Не такой, как до этого были. Суперлегкий, мне кажется. Но при этом, если поиграть им несколько матчей, потренироваться, то можно привыкнуть. Пока что сильно отличается от тех, которыми в Европе играют», — цитирует Миранчука ТАСС.

19 марта в домашнем матче Россия одержала победу над Гренадой (5:0), первый раз в истории сыграв мячом отечественного производства.

Следующий матч сборная России сыграет против сборной Замбии 25 марта. Встреча состоится в 20:00 по московскому времени.

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