«Нужно привыкать к нему. Не такой, как до этого были. Суперлегкий, мне кажется. Но при этом, если поиграть им несколько матчей, потренироваться, то можно привыкнуть. Пока что сильно отличается от тех, которыми в Европе играют», — цитирует Миранчука ТАСС.
19 марта в домашнем матче Россия одержала победу над Гренадой (5:0), первый раз в истории сыграв мячом отечественного производства.
Следующий матч сборная России сыграет против сборной Замбии 25 марта. Встреча состоится в 20:00 по московскому времени.
Миранчук: российские футбольные мячи сильно отличаются от европейских
Полузащитник сборной России Антон Миранчук выразил мнение, что отечественные футбольные мячи значительно отличаются от европейских.
Фото: РФС