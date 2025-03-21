Московское "Динамо" планирует усилить конкуренцию в линии атаки. Как сообщает "Евро-футбол", бело-голубые планируют приобрести нового нападающего в летнее трансферное окно. По данным источника, руководство московского клуба приняло решение подписать ещё одного игрока в группу атаки для увеличения конкуренции.
Отмечается, что марокканец Мехди Маухуб остался единственным нападающим в команде после травмы лучшего бомбардира "Динамо" в текущем сезоне Константина Тюкавина. Напомним, российский нападающий получил повреждение крестообразных связок колена в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Источник: "Динамо" планирует приобрести нападающего после травмы Тюкавина
Стали известны планы московского "Динамо" на летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Динамо"