Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кипр
20:00
Сан-МариноНе начат
Румыния
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
22:45
ФинляндияНе начат
Андорра
22:45
ЛатвияНе начат
Англия
22:45
АлбанияНе начат
Польша
22:45
ЛитваНе начат

Источник: "Динамо" планирует приобрести нападающего после травмы Тюкавина

Стали известны планы московского "Динамо" на летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Динамо"
Московское "Динамо" планирует усилить конкуренцию в линии атаки. Как сообщает "Евро-футбол", бело-голубые планируют приобрести нового нападающего в летнее трансферное окно. По данным источника, руководство московского клуба приняло решение подписать ещё одного игрока в группу атаки для увеличения конкуренции.

Отмечается, что марокканец Мехди Маухуб остался единственным нападающим в команде после травмы лучшего бомбардира "Динамо" в текущем сезоне Константина Тюкавина. Напомним, российский нападающий получил повреждение крестообразных связок колена в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится