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Вратарь "Зенита" Латышонок: понятно, проиграли "Спартаку", теперь надо набирать свои очки

Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок высказался о шансах команды на победу в РПЛ после поражения "Спартаку" (1:2) в 21-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Понятно, проиграли "Спартаку", теперь же надо спокойно набирать свои очки и ждать, что соперники потеряют. Конечно, "Зенит" еще в гонке. Нас чуть ли не списали? Пускай списывают", - приводит слова Латышонка Sport24.

Санкт-петербургский "Зенит" опустился на третье место в турнирной таблице РПЛ после поражения "Спартаку" (1:2) в 21-м туре чемпионата России и уступает красно-белым по дополнительным показателям. В активе обоих клубов по 43 набранных очка. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", у которого 46 очков.

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