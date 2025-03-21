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Гладилин: Умяров выиграл конкуренцию у всех футболистов "Спартака", даже у Зобнина

Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин высказался об игре красно-белых Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"
"Умяров сейчас является основным игроком "Спартака", у него очень хорошая связка с Мартинсом. Плюс Наиль выиграл конкуренцию у всех остальных футболистов, даже у Зобнина. Я считаю, что Умяров твёрдо становится игроком стартового состава, но пока ещё не стал лидером команды", - цитирует Гладилина "Чемпионат".

В текущем сезоне Наиль Умяров провел за московский "Спартак" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

После 21-го сыгранного тура команда Деяна Станковича располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. В 22-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

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