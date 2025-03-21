"Кто же может это сейчас сказать? Неизвестно, как у кого сложится карьера. То, что Дзюба добился такого успеха, он этого заслужил. А побить рекорд может кто угодно. Возможно, это сделает человек, который на данный момент даже в РПЛ не играет", — приводит слова Мамаева Sport24.
19 марта в товарищеском матче сборной России против команды Гренады 36-летний нападающий Артём Дзюба забил гол, сделав счёт 3:0 в пользу россиян. Этот гол стал 31-м для форварда в играх за сборную России. Тем самым, Дзюба по этому показателю обошёл Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
Следующий матч сборная России проведёт 25 марта. Ее соперником станет команда Замбии. Однако в этом матче Дзюба не примет участия: он уже покинул расположение национальной команды и вскоре приступит к возобновлению Российской Премьер-Лиги в составе тольяттинского "Акрона".
Мамаев ответил, кто может побить рекорд Дзюбы в сборной Росиии
Бывший игрок сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос, кто сможет в национальной команде побить бомбардирский рекорд нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"