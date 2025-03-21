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Жамалетдинов: уровень Гончаренко намного выше Нижнего Новгорода

Бывший нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился своим мнением о главном тренере нижегородского "Пари НН" Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"
"Могу смело назвать его одним из самых профессиональных и опытных тренеров высокого уровня. С ним у любой команды есть шанс бороться за самые высокие цели. Пусть сейчас он тренирует в Нижнем Новгороде, но уровень Виктора Михайловича намного выше", - приводит слова Жамалетдинова "Чемпионат".

Виктор Гончаренко был назначен главным тренером футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" 9 октября 2024 года. На данный момент нижегородская команда после 21-го тура Российской Премьер-Лиги с 19-ю очками занимает тринадцатое место в турнирной таблице.

Ранее белорусский специалист возглавлял такие команды, как БАТЭ, краснодарская "Кубань", екатеринбургский "Урал", ЦСКА, "Уфа", "Краснодар". Среди достижений 47-летнего тренера можно назвать 6 званий чемпиона Белоруссии и 2 звания вице-чемпиона России.

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