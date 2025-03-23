"Алеррандро порадовал, конечно, но товарищеский матч, главное — чтобы он забивал в официальных матчах. Этот матч поможет лучше подготовиться к РПЛ и Кубку России. Хоть матч и был товарищеским, но была серьезная борьба", - цитирует Бабаева "РБ Спорт".
Вчера, 22-го марта, ЦСКА одержал выездную победу над сербским "Партизаном" в товарищеской встрече со счетом 2:1. Новичок "армейцев" Алеррандро отметился забитым мячом в этом матче.
Напомним, что Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 4,2 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. В 22-м туре чемпионата России ЦСКА проведет домашний матч - "армейцы" примут на своем поле махачкалинское "Динамо".
Бабаев: Алеррандро порадовал, но главное - чтобы он забивал в официальных матчах
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выступление Алеррандро в матче с "Партизаном".
Фото: ПФК ЦСКА