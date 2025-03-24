"Меня не радовала логистика "Ростова". Но не из-за этого мы (сборная) не играем там. Но играть там из-за меня — бред. Если же так сложится, то будет здорово. Я не отказывался от Волгограда, Краснодара. Было бы прикольно сыграть в Ростове", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Напомним, расположенный в Ростове-на-Дону аэропорт "Платов" с февраля 2022 года до особого распоряжения временно не работает. В связи с этим приезжать в город на матч против "Ростова" и уезжать из него все команды, как и сами южане, вынуждены на железнодорожном или автомобильном транспорте.
В крайний раз национальная команда проводила игру в Ростове-на-Дону 10 сентября 2018 года - в товарищеском матче со сборной Чехии была одержана победа со счётом 5:1.
До февраля 2025 года Карпин занимал должность главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Карпин отреагировал на идею провести в Ростове-на-Дону матч сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, есть ли у него желание сыграть с национальной командой в Ростове-на-Дону.
Фото: РФС