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Карпин отреагировал на идею провести в Ростове-на-Дону матч сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, есть ли у него желание сыграть с национальной командой в Ростове-на-Дону.
Фото: РФС
"Меня не радовала логистика "Ростова". Но не из-за этого мы (сборная) не играем там. Но играть там из-за меня — бред. Если же так сложится, то будет здорово. Я не отказывался от Волгограда, Краснодара. Было бы прикольно сыграть в Ростове", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Напомним, расположенный в Ростове-на-Дону аэропорт "Платов" с февраля 2022 года до особого распоряжения временно не работает. В связи с этим приезжать в город на матч против "Ростова" и уезжать из него все команды, как и сами южане, вынуждены на железнодорожном или автомобильном транспорте.

В крайний раз национальная команда проводила игру в Ростове-на-Дону 10 сентября 2018 года - в товарищеском матче со сборной Чехии была одержана победа со счётом 5:1.

До февраля 2025 года Карпин занимал должность главного тренера футбольного клуба "Ростов".

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