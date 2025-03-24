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Туфан Садыгов: все долги "Химок" будут закрыты до начала нового сезона

Бизнесмен Туфан Садыгов рассказал о планах футбольного клуба "Химки" оплатить все долги.
Фото: ФК "Химки"
"По моей информации, планируется закрыть все долги до начала нового сезона. Всегда так было, если у клуба были какие-то долги в прошлые годы. Спонсоры и учредители выполнят свои обязательства на сто процентов. В этом я не сомневаюсь", - приводит слова Садыгова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета подмосковных "Химок" в шести банках из-за многомиллионных долгов футбольного клуба. Кроме того, химчане несколько месяцев задерживают выплату заработных плат и бонусов футболистам, тренерам, членам административного штаба. Также в "Оренбурге" заявляли, что еще не получили от "Химок" всю причитающуюся сумму за трансфер полузащитника Лукаса Веры.

Сам Садыгов, который считается инвестором клуба, проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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