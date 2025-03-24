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Ларин: аренда Зиньковского в "Крылья" - это вина Антона, а не Станковича

Футбольный функционер Николай Ларин высказался об аренде полузащитника московского "Спартака" Антона Зиньковского в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я не отказываюсь от своих слов, что при Станковиче Зиньковскому не будет места в "Спартаке". Это не вина Станковича. Это вина Антона. Это его проблема, что он не смог убедить тренера в том, что должен играть в "Спартаке". Я всегда говорил, что причины надо искать только в себе. Антон прекрасно понимает, что аренда в "Крылья" — его недостатки, а не тренера", - приводит слова Ларина "СЭ".

В феврале 2025 года полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский на правах аренды до конца текущего сезона перешёл в самарские "Крылья Советов". После перехода вингер 3 раза появился на поле в официальных матчах, но результативные действия не совершил. В первой части сезона игрок в составе "Спартака" принял участие в 13 матчах и отметился 3 голевыми передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. Его действующий контракт со "Спартаком" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года.

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