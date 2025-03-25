«Читаю ли я соцсети? Что?то попадается, что-то мне скидывают. Если для меня непонятны какие-то высказывания, то просто сейчас улыбаюсь. Даже самое банальное, если про прическу кто-то скажет. Раньше меня немного это задевало, а сейчас мне уже без разницы. Покрасился я еще прошлым летом, когда меня еще никто не знал. Сейчас я где-то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и всё. Было интересно, как это на моей голове выглядеть, как я буду смотреться. Понимал, что будет какая-то критика», — заявил Батраков «Матч ТВ».
Ранее бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев негативно высказывался о покраске волос Алексея Батракова.
В текущем сезоне Батраков принял участие в 27 матчах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он делит второе место в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги вместе с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 9 миллионов евро.
Батраков — о критике за прическу: раньше задевало, теперь просто улыбаюсь
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков признался, что больше не обращает внимания на негативные комментарии о своем имидже.
Фото: ФК "Локомотив"