"Разгрома в этом матче не будет. Больше трех мячей не жду. К африканскому футболу надо относиться серьезно. Там есть квалифицированные футболисты. Должен получиться интересный матч", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Сегодня, 25-го марта, сборная России примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Замбия в этом рейтинге занимает 87-е место.
Ранее команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над сборной Гренады со счетом 5:0. В июне сборная России проведет товарищеские встречи с Нигерией и Белоруссией.
Непомнящий: разгрома в матче с Замбией не будет - к африканскому футболу нужно относиться серьезно
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче сборной России с Замбией.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ