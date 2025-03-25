"Этот матч я посмотрю, все-таки соперник гораздо сильнее, чем Гренада. Замбия – одна из сильнейших команд на африканском континенте. Уверен, даже у футболистов сборной России будет другой настрой на Замбию, чем на Гренаду", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Сегодня, 25-го марта, сборная России примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Замбия в этом рейтинге занимает 87-е место.
Ранее команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над сборной Гренады со счетом 5:0. В июне сборная России проведет товарищеские встречи с Нигерией и Белоруссией.
Силкин: Замбия сильнее Гренады, у сборной России будет другой настрой
Российский тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче сборной России с Замбией.
Фото: ФК "Динамо"