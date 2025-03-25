"Все хорошо. Была микротравма. Но главное, что сейчас он уже готовится к матчу. Мы надеемся, что Иван сыграет с "Локомотивом", он наш основной форвард", - цитирует Пименова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Иван Сергеев провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 3 миллиона евро.
После 21-го сыгранного тура команда Игоря Осинькина располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками в своем активе. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы примут на своем поле московский "Локомотив", который занимает 4-е место в таблице.
Пименов: Сергеев готовится к матчу с "Локомотивом", у него была микротравма
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов рассказал о состоянии здоровья Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"