"Не понимаю, откуда вышла данная информация. Еда, столовая — глупости. Никто мне не намекал на увольнение, я сам решил завершить этот этап", - цитирует Балдина "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация о том, что Алексей Балдин, работавший менеджером по работе с болельщиками, не хотел обедать в столовой "Оренбурга" и предпочитал ездить на прием пищи домой. Также сообщалось, что в клубе на это отреагировали негативно, предложив сотруднику покинуть занимаемый пост.
Экс-сотрудник "Оренбурга" назвал глупостью информацию об увольнении за отказ обедать в клубной столовой
Бывший менеджер по работе с болельщиками "Оренбурга" Алексей Балдин прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"