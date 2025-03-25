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Экс-сотрудник "Оренбурга" назвал глупостью информацию об увольнении за отказ обедать в клубной столовой

Бывший менеджер по работе с болельщиками "Оренбурга" Алексей Балдин прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
"Не понимаю, откуда вышла данная информация. Еда, столовая — глупости. Никто мне не намекал на увольнение, я сам решил завершить этот этап", - цитирует Балдина "СЭ".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Алексей Балдин, работавший менеджером по работе с болельщиками, не хотел обедать в столовой "Оренбурга" и предпочитал ездить на прием пищи домой. Также сообщалось, что в клубе на это отреагировали негативно, предложив сотруднику покинуть занимаемый пост.

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