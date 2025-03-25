"Краснодар" давно заслужил чемпионство или кубок. Они играли в финале кубка и могли выиграть РПЛ. Через такие моменты и приходит дух победителя. Второй год подряд молодой клуб составляет конкуренцию грандам – это здорово. Я надеюсь, что в ближайшее время они возьмут чемпионство, может даже смогут в этом году", - приводит слова Титова Metaratings.
В текущем сезоне футбольный клуб "Краснодар" после 21-го тура Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 46 очков, располагается на первом месте в турнирной таблице. Отрыв "быков" от ближайших преследователей - московского "Спартака" и петербургского "Зенита" - составляет 3 очка.
В следующем туре "Краснодар" 30 марта на своем поле сыграет против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Егор Титов: надеюсь, "Краснодар" станет чемпионом - он это давно заслужил
Бывший игрок сборной России и московского "Спартака" Егор Титов высказался о шансах футбольного клуба "Краснодар" стать чемпионом России.
Фото: ФК "Краснодар"