«В чем я превосхожу других ребят? Во всем. У меня не было слабых сторон: левая нога, правая нога, игра головой, высокая скорость, хорошие физические данные, выносливость. Тренеры видели, что я и в защите успеваю отработать, и в подыгрыше, и начали гонять меня по разным позициям — думаю, мне это сыграло в минус и подубило мой талант нападающего», — заявил Кокорин «РБ Спорт».
Александр Кокорин выступал за такие клубы, как «Динамо», «Зенит», «Спартак», «Фиорентина», «Сочи», а сейчас играющий в кипрском «Арисе». За свою карьеру он провёл 443 матча, в которых забил 132 гола и сделал 59 результативных передач.
Вместе с «Зенитом» он становился чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России, а также Суперкубка. Трижды признавался лучшим игроком сезона: дважды в составе «Динамо» — в 2013 и 2014 годах, и один раз в «Арисе» — в 2023 году.
34-летний нападающий также провёл 48 матчей за сборную России, в которых забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.
Кокорин: я превосходил других футболистов во всем. У меня не было слабых сторон
Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал, что не считал себя имеющим слабые стороны.
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