"Воробьев — это хороший нападающий, есть перспективы. Он из тех форвардов, которые и забивают, и делают полезную работу на поле. Если в следующих играх Воробьев продолжит показывать хорошую игру, то не удивлюсь его приглашению в сборную. Тем более атакующая линия "Локомотива" неплохая, а этот клуб является чуть ли не главным поставщиком игроков для сборной", - цитирует Булыкина "СЭ".
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Нападающий дебютировал в сборной России в сентябре 2024 года и провел за национальную команду 1 матч.
После 21-го сыгранного тура команда Михаила Галактионова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 40 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. В 22-м туре РПЛ "железнодорожники" сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Булыкин: если Воробьев продолжит показывать хорошую игру, то не удивлюсь его приглашению в сборную
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Локомотив"