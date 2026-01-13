- "Локомотиву" будет очень тяжело. Помимо чисто футбольных причин, Баринов - лидер команды в раздевалке и на поле. Когда что-то не получается, он заводит и бодрит партнеров, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
Ранее в прессе появились новости о том, что "железнодорожники" приняли предложение ЦСКА о выкупе права на хавбека. Отмечалось, что "армейцы" заплатят за Баринова два миллиона евро.
Напомним, Баринов отказался подписывать новый контракт с "Локомотивом", воспитанником которого он является. Текущий договор игрока с клубом истекает летом 2026 года.
Мор - об уходе Баринова: "Локомотиву" будет очень тяжело
Эдуард Мор, в прошлом футболист "Спартака", дал свой комментарий по поводу ситуации с игроком "Локомотива" Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК "Локомотив"