Мор - об уходе Баринова: "Локомотиву" будет очень тяжело

Эдуард Мор, в прошлом футболист "Спартака", дал свой комментарий по поводу ситуации с игроком "Локомотива" Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотиву" будет очень тяжело. Помимо чисто футбольных причин, Баринов - лидер команды в раздевалке и на поле. Когда что-то не получается, он заводит и бодрит партнеров, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".

Ранее в прессе появились новости о том, что "железнодорожники" приняли предложение ЦСКА о выкупе права на хавбека. Отмечалось, что "армейцы" заплатят за Баринова два миллиона евро.

Напомним, Баринов отказался подписывать новый контракт с "Локомотивом", воспитанником которого он является. Текущий договор игрока с клубом истекает летом 2026 года.

