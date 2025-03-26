"Угальде сейчас выглядит очень прилично, много забивает. Если он так и продолжит, то интерес из Европы к нему появится. Не знаю, что нужно сделать, чтобы удержать Угальде в "Спартаке". Наверное, надо обсуждать финансовый вопрос", - приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Спартака" и сборной Коста-Рики Манфред Угальде находится трансферных списках французского "ПСЖ" и футбольного клуба "Монако".
Форвард выступает за "Спартак" с января 2024 года, когда он был за 13 миллионов евро выкуплен у нидерландского "Твенте". Действующий контракт костариканца и столичного клуба рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне игрок 25 раз появился на поле в официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 17 голов, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи, получил 2 предупреждения.
Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.
Ледяхов: "Спартаку" надо обсуждать финансовый вопрос, чтобы удержать Угальде
Футбольный тренер Игорь Ледяхов высказался о нападающем московского "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"