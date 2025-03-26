Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Игроки молодежной сборной вылетели из Колумбии в Россию

Футболисты молодежной сборной России, у которых ранее не получилось покинуть Колумбию, вылетели из Боготы.
Фото: РФС
Напомним, что несколько игроков молодёжной национальной команды не смогли вовремя улететь их Колумбии, потому что на их рейсе был овербукинг (перебронирование). В связи с этим футболисты задержались на сутки, чтобы дождаться следующего рейса в Стамбул.

В Колумбии молодежная сборная России провела два товарищеских матча против местных сверстников. Первая игра, которая прошла 21 марта, завершилась победой хозяев со счётом 1:0, а вторая игра, которая состоялась 23 марта, закончилась ничьей со счётом 2:2.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится