"У Дзюбы сейчас отличная полоса в карьере. Можно сказать, что Артем переживает вторую молодость. На волне успеха в сборной Дзюба продолжит забивать в РПЛ. Угальде, конечно, не догонит, но отметку в 10 забитых мячей за сезон способен достичь", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба забил 234-й мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также нападающий отметился 31-м забитым голом за сборную России и стал лучшим по этому показателю за всю историю национальной команды России.
В этом сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в 1,8 миллионов евро.
Непомнящий: Дзюба переживает вторую молодость
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"