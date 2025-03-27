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Замбиец Кангва: сейчас я являюсь более сильным игроком, чем когда уезжал из России

Экс-игрок тульского "Арсенала" Кингс Кангва прокомментировал своей прогресс после отъезда из России.
Фото: РПЛ
"Думаю, сейчас я являюсь более сильным игроком, чем был в то время, когда уезжал из России. Я работаю над собой, стараюсь находиться в тонусе и постоянно прогрессировать. Мне кажется, сейчас я бы смотрелся хорошо в РПЛ", - цитирует Кангва Sport24.

Кингс Кангва выступал за тульский "Арсенал" - полузащитник провел за туляков во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 9 результативных передач. На данный момент Кангва выступает за израильский клуб "Хапоэль". На счету полузащитника 36 матчей в составе сборной Замбии и 7 забитых голов, Кингс является капитаном национальной команды.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

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