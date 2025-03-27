По информации источника, "Зенит" пригласил на торжество в честь 100-летнего юбилея клуба бывших футболистов Артема Дзюбу и Игоря Денисова.
25 мая нынешнего года сине-бело-голубые отметят свой столетний юбилей. Ранее стало известно, что клуб планирует провести масштабные праздничные мероприятия в честь этой даты. Помимо Дзюбы и Денисова, на церемонию будут приглашены и другие бывшие игроки и тренеры "Зенита".
Источник: "СЭ"
Источник: "Зенит" пригласил Дзюбу и Денисова на празднование юбилея
"Зенит" продолжает подготовку к празднованию своего столетия.
Фото: ФК "Зенит"