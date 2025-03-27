"Зенит" пригласил меня на матч, приуроченный к столетию клуба. Я буду присутствовать!" - цитирует Данни "Чемпионат".
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Мигель Данни выступал за петербуржцев с 2008 по 2017 год, португалец завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2019 года.
Мигель Данни заявил, что приедет в Россию на празднование столетия "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни заявил, что приедет на празднование юбилея сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"