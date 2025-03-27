«Возможно, я когда-нибудь перерасту уровень РПЛ, как это сделал Мотя. Тогда надо будет двигаться дальше. Пока предложений не было, но хочется в Англию», — заявил Агкацев «Чемпионату».
Станислав Агкацев — воспитанник футбольного клуба «Краснодар». Он начал выступать за основную команду в январе 2022 года. За это время Станислав провел 49 матчей, в которых 22 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего вратаря составляет 5 миллионов евро.
Стоит напомнить, что предыдущим голкипером «Краснодара» был ещё один воспитанник клуба — Матвей Сафонов. Летом 2024 года он перешёл в ПСЖ за 20 миллионов евро.
Агкацев — о возможном трансфере в Европу: если перерасту РПЛ, буду двигаться дальше
Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев рассказал, при каких условиях может покинуть РПЛ и попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Краснодар"