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Литвинов — о встрече с Соболевым перед матчем с "Зенитом": не пожать руку было бы странно

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал свой разговор с нападающим «Зенита» Александром Соболевым перед матчем 21-го тура чемпионата России (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
«Понимаю, что среди болельщиков у него сложился определенный образ. Но когда мы видимся, можем спокойно поболтать, что-то обсудить. Конечно, при переходе из «Спартака» в «Зенит» нужно быть готовым к хейту. Но нам, футболистам, перекинуться парой фраз — совершенно нормально. Было бы странно выйти на поле и не пожать руки», — заявил Литвинов «СЭ».

Александр Соболев играл за «Спартак» с 2020 по 2024 год. За это время он провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Вместе с Литвиновым они сыграли 77 матчей и стали обладателями Кубка России в 2022 году.

Летом 2024 года Соболев перешел в «Зенит» за 10 миллионов евро. С тех пор он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего форварда составляет 6 миллионов евро.

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