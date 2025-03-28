Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
ЛокомотивНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
22:45
ЛионНе начат

Деменко: не думаю, что Семака уволят, даже если "Зенит" не станет чемпионом

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о результатах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Справится ли Семак с давлением? Уверен, что да. Он давно в "Зените", прошёл через многие испытания, давал результат. Даже если "Зенит" не станет чемпионом, не думаю, что его уволят", - цитирует Семака Metaratings.

После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. В 22-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с казанским "Рубином".

Петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится