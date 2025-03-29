«Мне сейчас очень нравится «Спартак». Злые, мотивированные. Может, хотелось бы такого чемпиона, у которого все складывается и который прет как паровоз. Но думаю, что опыт «Зенита» все-таки возьмет свое. Правда ли, что в столице России все ждут потери чемпионства «Зенитом»? Не знаю, кто ждет, а кто нет (улыбается). Но, честно говоря, эта гегемония, уже, конечно, надоела. Надо что-то менять», — заявил Семенов «РБ Спорт».
Напомним, что в очном матче между «Спартаком» и «Зенитом» победу одержала московская команда благодаря дублю Кристофера Мартинса.
«Зенит» уже шестой год подряд становится чемпионом Российской Премьер-Лиги. В настоящее время он занимает третье место в турнирной таблице, набрав 43 очка. У «Спартака» такое же количество очков, но благодаря победе в личной встрече он опережает «Зенит». На первом месте находится «Краснодар», который имеет 46 очков.
Семенов: "Спартак" — злые и мотивированные. Гегемония "Зенита" надоела
Экс-игрок сборной России Андрей Семенов поделился мнением о шансах «Спартака» на титул чемпиона.
Фото: ФК "Спартак"