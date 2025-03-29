"Конечно, ему тяжело. Все понимают, какое давление испытывает Александр. Но он ведь давно играет в РПЛ, есть опыт и умения. Соболев — хороший форвард, он это уже всем доказал. Чего не хватает? Сложно сказать. Может, первого гола. Чтобы прорвало, как говорится. Возможно, футболистам "Зенита" стоит ему помочь. Например, дать пробить пенальти, если такой будет в ворота соперника в ближайших матчах", - цитирует Деменко "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Форвард не смог набрать ни одного результативного балла в матчах Российской Премьер-Лиги.
После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака замыкает тройку лидеров чемпионата России с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. В 22-м туре РПЛ петербуржцы примут на своем поле казанский "Рубин".
Деменко: футболистам "Зенита" стоит дать Соболеву пробить пенальти
Бывший российский футболист Максим Деменко высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"