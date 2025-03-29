"Игрок "Оренбурга" увидел, что футболист "Динамо" занёс ногу. Дальше Татаев играет в мяч – и сразу начинает падать. По повторам я не вижу, чтобы Карраскаль попал сопернику по ноге. Падение Татаева – только его инициатива. Фола в атаке я здесь не вижу, по крайней мере по этим повторам. Так что тут каких-то доказательств, что было нарушение, у меня нет", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Московское "Динамо" и футбольный клуб "Оренбург" 29 марта встретились друг с другом в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 5:1, благодаря чему команда Марцела Лички набрала 42 очка и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице.
Первый гол хозяев был забит на 38 минуте - его автором стал атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль. При этом колумбиец перед тем, как пробить по воротам, выиграл борьбу у защитника гостей Алексея Татаева.
Экс-арбитр Федотов объяснил, почему перед первым голом "Динамо" в ворота "Оренбурга" не было фола
Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность решения судейской бригады матча 22-го тура РПЛ "Динамо" - "Оренбург" Ивана Абросимова засчитать первый гол бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва