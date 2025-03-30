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Хавбек "Динамо" Чавес рассказал, что полностью восстановился после травмы

Полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес рассказал о своей игре в матче 22-го тура РПЛ против "Оренбурга" (5:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Я полностью восстановился после травмы, все хорошо. Забил в матче с "Оренбургом", а это всегда приятно. На моей позиции на поле я больше стараюсь дать возможность моим партнерам забить, но, когда это получается у меня, очень радуюсь", - цитирует Чавеса "Чемпионат".

В субботу, 29 марта, московское "Динамо" принимало на своем поле "Оренбург" в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Опорный полузащитник Луис Чавес отличился забитым мячом на 67-й минуте.

В текущем сезоне Чавес принял участие в 21 встрече чемпионата и Кубка России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи на партнеров.

Напомним, в марте хавбек бело-голубых стал в составе национальной сборной Мексики победителем Лиги наций КОНКАКАФ.

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