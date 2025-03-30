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Черданцев: защита у "Спартака" не бетонная, защитники могут дрогнуть в любой момент

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
- Это будет очень сложный выезд. "Ахмат" будет играть в закрытый футбол, тяжело противостоять такому. Без пространства москвичам тяжело будет что-то придумать в атаке, а защита у них не бетонная. Это их слабое место, защитники могут дрогнуть в любой момент.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги между "Ахматом" и московским "Спартаком" состоится сегодня, 30 марта. Встреча пройдет на "Ахмат Арене" в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

На данный момент красно-белые набрали 43 очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на три балла. В текущем сезоне РПЛ команда Деяна Станковича забила 41 мяч и пропустила 17. Меньше пропущенных голов только у краснодарцев (13), "Зенита" (14) и ЦСКА (15).

Источник: "Матч ТВ"

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