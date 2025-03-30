Карпов: главный тренер "Факела" объявил об отставке после разгрома в Краснодаре

Главный тренер «Факела» Вадим Пятибратов сообщил игрокам о своей отставке прямо в раздевалке после поражения от «Краснодара» со счетом 0:5.

Фото: ФК "Факел"

По информации журналиста Карпова, его заменой может стать Александр Ребко, который в настоящее время возглавляет молодежную команду воронежского клуба.



Дмитрий Пятибратов занял пост главного тренера «Факела» 13 августа 2024 года. Под его руководством команда провела 23 матча, в которых одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла.



После 22 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.