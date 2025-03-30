По информации инсайдера Карпова Станкович попросил руководство «Спартака» продать Хлусевича, на Мангаша серб также не рассчитывает, считая его выход в матче с «Ахматом» вынужденной мерой.
Именно поэтому к матчу с «Ахматом» слева наигрывался Дуарте, который в Грозном занял место в стартовом составе.
Даниил Хлусевич является игроком «Спартака» с января 2022 года. За это время он принял участие в 95 матчах, где забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 4 миллиона евро.
Рикарду Мангаш присоединился к «Спартаку» в сентябре 2024 года, перейдя в клуб за 2 миллиона евро. В текущем сезоне он провел на поле 15 матчей, в которых отличился одним забитым голом. Его контракт с командой также рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро.
Карпов: Станкович запросил продажу Хлусевича и не рассчитывает на Мангаша
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович попросил руководство клуба продать Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"