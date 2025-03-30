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Ливай Гарсия: "Спартак" был бы чемпионом в Греции

Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия сравнил Российскую Премьер-Лиги с чемпионатом Греции по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
— В чем отличие чемпионатов Греции и России?

— Чемпионат России интенсивнее, здесь выше физика и интенсивность.

— "Спартак" был бы чемпионом в Греции?

— Да.

Тринидадский нападающий Ливай Гарсия стал игроком московского "Спартака" в феврале 2025 года. В составе красно-белых 27-летний игрок принял участие в 5 официальных матчах и результативными действиями не отметился.

Ранее футболист на протяжении 4,5 лет выступал в составе афинского АЕКа. В его составе он принял участие в 160 официальных матчах, в которых забил 56 голов и отдал 27 голевых передач.

Источник: "Матч ТВ"

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