— В чем отличие чемпионатов Греции и России?
— Чемпионат России интенсивнее, здесь выше физика и интенсивность.
— "Спартак" был бы чемпионом в Греции?
— Да.
Тринидадский нападающий Ливай Гарсия стал игроком московского "Спартака" в феврале 2025 года. В составе красно-белых 27-летний игрок принял участие в 5 официальных матчах и результативными действиями не отметился.
Ранее футболист на протяжении 4,5 лет выступал в составе афинского АЕКа. В его составе он принял участие в 160 официальных матчах, в которых забил 56 голов и отдал 27 голевых передач.
Источник: "Матч ТВ"
Ливай Гарсия: "Спартак" был бы чемпионом в Греции
Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия сравнил Российскую Премьер-Лиги с чемпионатом Греции по футболу.
Фото: ФК "Спартак"