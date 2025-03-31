"Не проставлялся пока. Освоился хорошо, живу в съемной квартире. Доволен и счастлив, но надо добирать в форме – концовка сборов получилась скомканной, пропустил две игры, сборную. Надо работать, и, дай бог, без травм", - приводит слова Глебова "РБ Спорт".
Опорный полузащитник Данил Глебов перешел из футбольного клуба "Ростов" в московское "Динамо" в феврале 2025 года. По информации СМИ, сумма компенсации за его трансфер составила 8 миллионов евро. Заключенный контракт рассчитан на срок до 2030 года. В составе бело-голубых 25-летний футболист на данный момент 3 раза появился на поле в официальных матчах, но результативными действиями не отметился.
Глебов: в "Динамо" пока не проставлялся, в Москве живу в съемной квартире
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов рассказал об адаптации в новой команде после перехода из футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Динамо" Москва