Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
18:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
19:00
ЕнисейНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
ПармаНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат

Глебов: в "Динамо" пока не проставлялся, в Москве живу в съемной квартире

Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов рассказал об адаптации в новой команде после перехода из футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Не проставлялся пока. Освоился хорошо, живу в съемной квартире. Доволен и счастлив, но надо добирать в форме – концовка сборов получилась скомканной, пропустил две игры, сборную. Надо работать, и, дай бог, без травм", - приводит слова Глебова "РБ Спорт".

Опорный полузащитник Данил Глебов перешел из футбольного клуба "Ростов" в московское "Динамо" в феврале 2025 года. По информации СМИ, сумма компенсации за его трансфер составила 8 миллионов евро. Заключенный контракт рассчитан на срок до 2030 года. В составе бело-голубых 25-летний футболист на данный момент 3 раза появился на поле в официальных матчах, но результативными действиями не отметился.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится