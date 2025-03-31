"Вернется ли Лесовой в "Динамо"? Еще не решено. Мы ждем лета и разговора с клубом", - цитирует агента Sport24.
Даниил Лесовой на правах аренды перешел из московского "Динамо" в кипрский АЕЛ в летнее трансферное окно. В текущем сезоне полузащитник провел за кипрский клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Агент Лесового рассказал, вернется ли полузащитник в "Динамо" после аренды на Кипре
Футбольный агент Эндри Мучмата прокомментировал будущее своего клиента полузащитника Даниила Лесового.
Фото: ФК "Динамо"