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Агент Лесового рассказал, вернется ли полузащитник в "Динамо" после аренды на Кипре

Футбольный агент Эндри Мучмата прокомментировал будущее своего клиента полузащитника Даниила Лесового.
Фото: ФК "Динамо"
"Вернется ли Лесовой в "Динамо"? Еще не решено. Мы ждем лета и разговора с клубом", - цитирует агента Sport24.

Даниил Лесовой на правах аренды перешел из московского "Динамо" в кипрский АЕЛ в летнее трансферное окно. В текущем сезоне полузащитник провел за кипрский клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

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