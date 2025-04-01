По данным источника, 34-летний футболист во время визитов в Москву может за один день собрать до 10 штрафов. Одно из зафиксированных нарушений — превышение скорости до 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч. В общей сложности на его автомобиль выписано 1511 штрафов.
Напомним, что ранее, 8 мая 2019 года, Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Однако уже в сентябре того же года он был досрочно освобожден из тюрьмы, проведя в заключении почти целый год.
Последним клубом в Российской Премьер-Лиге, за который играл Кокорин, был московский «Спартак». Он выступал за этот клуб с августа 2020 по январь 2021 года. Сейчас нападающий защищает цвета кипрского «Ариса». В составе этой команды он провел 86 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 16 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: SHOT
СМИ: Кокорин накопил штрафов на 1,6 млн рублей, разъезжая на BMW с номерами "ВОР"
Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин с 2021 года получил штрафы за превышение скорости и другие нарушения на сумму 1,6 миллиона рублей.
Фото: ФК "Арис"