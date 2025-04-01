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Николич — о трансфере Зделара в "Зенит": он просто опорник. Его эра в ЦСКА подходила к концу

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич поделился мнением о трансфере Саши Зделара из армейского клуба в «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"
«Насколько критична для ЦСКА была продажа Зделара? Не критична, это было ожидаемо. Удивился ли я тому, что «Зенит» заинтересовался Зделаром? Нет. В первую очередь я уважаю каждого футболиста. Уважаю каждого тренера и каждого футболиста. И Зделара – тоже, у него хорошая карьера. Он такой, какой есть. Он просто опорник, который бегает много, отбирает. Хороший футболист, но его эра в ЦСКА потихоньку подходила к концу. Мы это знали и в открытую говорили, никакого секрета не было», — заявил Николич на YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что переход Саши Зделара в «Зенит» состоялся в последний день зимнего трансферного окна. За 30-летнего сербского игрока было уплачено 1,3 миллиона евро.

Следует отметить, что контракт Зделара с ЦСКА был рассчитан до конца текущего сезона, и летом любой клуб мог бы подписать его на бесплатной основе. В составе ЦСКА он провёл 96 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В «Зените» Зделар уже успел принять участие в трёх матчах. Его контракт с новым клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 4 миллиона евро.

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