"Уверенности, он ее потерял в "Зените". Ему не хватает чувства, что он может сделать все. В "Спартаке" Александр был лидером, в "Зените" он не чувствует себя уверенным. Только гол может помочь с этим справиться. В мачте с "Рубином" у Александра были моменты, но не получилось отличиться", - цитирует Горбунова "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт на три года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Trasnfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 22-х сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Первый тренер Соболева рассказал, чего не хватает нападающему "Зенита"
Александр Горбунов, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Соболева, рассказал, чего не хватает форварду.
Фото: ФК "Зенит"