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"Словно контрольный матч". Стрепетов рассказал, что ему не понравилось в победе "Зенита" над "Рубином"

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов поделился своим мнением о победе петербургского "Зенита" над казанским "Рубином" в матче 22-го тура РПЛ (4:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Я не разделяю восторгов по поводу победы "Зенита" над "Рубином". Даже несмотря на крупный счет. В первом тайме было небольшое преимущество у петербуржцев, но "Зенит" не показал яркой атаки. Некоторые футболисты выглядели так, словно для них это контрольный матч, а не тот, в котором решается судьба чемпионства", - приводит слова Стрепетова "РБ Спорт".

"Зенит" 30 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 22-го тура чемпионата России сезона-2024/25 одержал победу над казанским "Рубином" со счётом 4:0. Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 46 очков, которые позволили команде Сергея Семака обойти московский "Спартак" и подняться на второе место в турнирной таблице.

Отставание "Зенита" от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 3 очка. В следующем туре петербуржцы 5 апреля на выезде сыграют против московского "Локомотива".

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