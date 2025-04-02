"Единственные деньги, которые я видел в "Краснодаре" — стипендиальные 3500. Представляешь, во сколько раз больше мне положили в "Ростове"? Плюс в академии была строжайшая дисциплина. В "Ростове" я впервые дорвался до свободы. Когда увидел, как отдыхает Премьер-лига, мне снесло голову: начались клубы, стрипы, девчонки, машинки. Чтоб ты понимал, я за 2 года поменял 3 "Мерседеса", - приводит слова Ведерникова Sport24.
Левый защитник Данил Ведерников является выпускником Академию футбольного клуба "Краснодар". В августе 2019 года он перешёл в футбольный клуб "Ростов". Однако за 4 года футболист несколько раз был отдан в аренду астраханскому "Волгарю" и краснодарской "Кубани".
В сентябре 2023 года Данилу Ведерникова у "Ростова" выкупил нижегородский "Пари НН". В настоящее время защитник вступает за "Астрахань", который принимает участие в дивизионе Б Второй лиги.
Экс-игрок "Ростова": в РПЛ мне снесло голову: начались клубы, стрипы, девочки, за 2 года поменял 3 "Мерседеса"
Воспитанник "Краснодара", бывший игрок "Ростова" и "Пари НН" Данила Ведерников рассказал, что почувствовал, ?огда дебютировал в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"