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СМИ: Писареву запретили участвовать в шоу из-за спонсоров сборной России

По информации СМИ, тренеру сборной России Николаю Писареву запретили принимать участие в съемках различных телевизионных и интернет-шоу.
Фото: РФС
Сообщается, что, в первую очередь, это касается интернет-программы "Это футбол, брат". Дело в том, что партнеры национальной команды (с осени 2024 года им является букмекерская компания BetBoom) были не очень довольны появлением 56-летнего специалиста в программе, которую спонсирует другой букмекер (Fonbet).

Кроме того, в Российском футбольном союзе также выражали недовольство тем, какой "коммуникационный образ" создается у тренера сборной во время шоу. В связи с этим, было принято решение попросить Писарева больше не принимать участие в съемках шоу, спонсором которых является букмеркер, не связанный со сборной России.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

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