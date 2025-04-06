- В итоге не видим у "Зенита" системной, качественной игры. Потеряла команда собранность. Нет должной концентрации внимания. Весной, пожалуй, "Зенит" провел только один сильный матч — с "Рубином", - заявил Орлов "СЭ".
После возобновления чемпионата петербуржцы провели пять матчей, выиграв у "Факела" (2:0) и "Рубина" (4:0), сыграв вничью с ЦСКА (0:0) и "Локомотивом" (1:1) и проиграв московскому "Спартаку" (1:2).
На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах, и рискует опуститься на третье место, если "Спартак" на выезде обыграет "Ростов". Встреча состоится сегодня в 16:30 на стадионе "Ростов-Арена".
Орлов: весной "Зенит" провел только один сильный матч
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру сине-бело-голубых после зимней паузы.
Фото: "РИА Новости"