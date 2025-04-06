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Каррера - о новичке "Спартака": считаю Гарсию хорошим игроком

Экс-тренер красно-белых Массимо Каррера высказался о новичке "Спартака" Ливае Гарсии.
Фото: "Чемпионат"
- Когда я работал с Ливаем Гарсией в АЕКе, считал его хорошим и качественным игроком. Даже здесь, он не пришел из "Зенита", но вызывает недовольство. Естественно, болельщик требует результата, а он не из тех, кто его на данный момент показывает, - сказал Массимо "СЭ".

Ливай Гарсия, перешедший из греческого АЕКа в московский "Спартак" зимой 2025 года, провел 4 матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

На данный момент красно-белые занимают третью строчку в чемпионате, однако уже сегодня могу обогнать "Зенит", в случае победы над "Ростовом". Встреча состоится в 16:30 на стадионе "Ростов-Арена".

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