"Каждый матч с Карасёвым — лучшим судьёй Саудовской Аравии — является заранее проигрышным. Масса пограничных ситуаций. У Муми чуть ноги не оторвались после подката Глебова. Может быть, это динамофобия", - приводит слова Гафина "Чемпионат".
6 апреля московское "Динамо" в гостях проводило матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против ЦСКА и потерпело поражение со счётом 1:3. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым, который назначил два пенальти (по одному в ворота каждой команды), а также показал 4 жёлтые карточки игрокам ЦСКА и 3 жёлтые карточки игрокам "Динамо".
Гафин: каждый матч с Карасёвым заранее проигрышный. Может, это динамофобия
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о работе рефери Сергея Карасёва на матче 23-го тура РПЛ со ЦСКА (1:3).
Фото: РПЛ